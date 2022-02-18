Elden Ring'den yeni ekran görüntüleri paylaşıldı

Elden Ring'in çıkışına günler kala geliştirici ekip yeni ekran görüntüleri yayınladı. Souls benzeri rol yapma oyunu Elden Ring, oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenirken paylaşılan yeni ekran görüntüleri, oyuncuların beğenisine sunuldu.

ELDEN RING'TEN YENİ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Elden Ring'in Twitter hesabından paylaştığı ekran görüntülerinde, "Kaderin vaat ettiği buydu: Birlikte dehşetleri öldüreceksiniz ve birlikte harikalar göreceksiniz." ifadelerine yer verdi.

Elden Ring'te Veldts'i dolaşan efsanevi yaratıklar, bataklıklardaki gizlenen verimsiz korkular ve her türlü asker veya zorba savaşçı bulunacak. Fantastik aksiyon rol yapma oyunu Elden Ring'te heyecan dolu devasa bir dünyada maceraya koşun.

Elden Ring 25 Şubat'ta PC ve konsollarda piyasaya sürülecek.