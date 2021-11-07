Elden Ring Betası İçin 5 Karakter Sınıfı Paylaşıldı

Elden Ring ilk kapalı betasının çıkışı bir hafta içinde gerçekleşecek olmaya hazırlanırken From Software bu betada denenebilecek beş karakter sınıfını paylaştı.

Elden Ring Yeni Nesil Konsollarda Performans ve Kalite Modu Sunacak

Dark Souls serisinin alışılmış 10 sınıflık karakter sınıfı seçim şansının yanında Elden Ring'in sunacağı sınıf sayısının ne kadar olduğu hala akıllarda soru işareti olmaya devam etse de kapalı beta için paylaşılan duyuruya göre en az beş sınıfın sunacağı farklı deneyimi tatma imkanımız olacak.

Elden Ring'in resmi Twitter sayfasından paylaşılan bir tweet oyunun başındaki karakter yaratma ekranında erişebileceğimiz beş Kararmış karakter sınıfına göz ucuyla bakmamızı sağlıyor. Bu karakterlerin her birine baktığımızda görünüşleri ve ekipmanlarıyla bizlere farklı ve yepyeni deneyimler sunacaklarını düşünmek pek de yanlış olmaz. Bu sınıfların isimleri de şu şekilde sıralanıyor:

Warrior

Enchanted Knight

Prophet

Champion

Bloody Wolf

PC oyuncuları ne yazık ki kapalı betaya katılamayacak fakat oyunu tüm içerikleri ve karakter sınıfları ile oynayabilmek için yalnızca 3 ay kaldığından asıl oyunun bu sorunu telafi edeceğine inanıyoruz. Unutmayın, Elden Ring 25 Şubat 2022'de çıkışını yapacak olmakla birlikte pek çok platformda da ön siparişe açılmış durumda.

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