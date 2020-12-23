Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi'nde ilk ürünler yerlerini aldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği 53 projeden biri olan Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi'nde ilk ürünler yerlerini aldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği 53 projeden biri olan Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi'nde ilk ürünler yerlerini aldı.

Kağıthane Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yüzlerce çeşit ürünü bulunduracak Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi'nde hazırlıklar tamamlanmak üzere. Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde 440 metrekare alanda hizmet verecek Sosyal Yardım Marketi'nde; gıda, temizlik ve giyim ürünleri vatandaşa ücretsiz şekilde sunulacak.

Sosyal Yardım Marketi'ne ilk gelen ürünleri Başkan Öztekin bizzat kendisi raflara dizdi. "Elimizde olanı gönülden paylaşacağız. Çok yakında burası hemşehrilerimizin hizmetinde olacak" diyen Başkan Öztekin, ürünlerin bir süpermarkette bulunan ürünlerden farksız olduğunu belirtti.

Birinci sınıf kalitede, orijinal ürünlerin ücretsiz şekilde sunulacağı Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar; belediyenin çağrı merkezini arayarak veya Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü üzerinden başvuruda bulunabilecek. Durum tespit ekiplerince evlerinde ziyaret edilerek ekonomik durumu incelenen vatandaşlardan başvurusu kabul edilenlere alışveriş kartı verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı