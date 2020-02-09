09.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:20

Üsküdar Belediyesi ile Türk Kızılay tarafından düzenlenen "Elden Ele Gönülden Gönüle, Üsküdar'den İdlib'e Kampanyası" kapsamında toplanan yardımların yer aldığı 61 tır, Harem Otopark Meydanı'ndan İdlib'e uğurlandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve kampanyaya destek veren İHH, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Deniz Feneri Derneği, Sadakataşı Derneği ile TOGEM-DER temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, törende yaptığı konuşmada, milyonlarca Suriyelinin açlık, soğuk, yokluk, yoksulluk, ölüm ve savaşla mücadele ettiğini söyledi.

İdlib'in Hatay'a yakın bir şehir olduğunu belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki 2011 yılından itibaren bize göre anlamsız, hiçbir gerekçesi olmayan bir vekalet savaşlarının ortasında buldular kendilerini. İdlib'in savaştan önceki nüfusu 1, 1,5 milyon civarındayken, bugün nüfusu 4 milyon civarında. 4 milyon Suriyeli kardeşimiz, savaştan, o birilerinin taşeronu olan katilden kaçmak, kurtulmak üzere sözüm ona sığındığı bir merkez. Üzerlerine bomba yağmaya devam ediyor. Yerlerinden, yurtlarından oldular. Zeytin ağaçlarının dibine sığınmaya çalışıyorlar."

Türkmen, Suriye'deki iç savaşın ne kadar süreceğinin belli olmadığını ifade ederek, "Ama Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız o günlerden itibaren Suriyeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız diye bütün dünyaya bu mesajı verdi. Bu mesaj, hem ulusal, hem de uluslararası ölçekte bizim için çok önemli.Yine aziz milletimiz olarak bu mesaj bizim için çok çok daha önemli." diye konuştu.

Belediye Başkanı Türkmen, kampanyayı bir ay önce başlattıklarını dile getirerek, destek verenlere teşekkür etti.

"Bir dramı yıllardan beri yaşıyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ise yapılan yardımın insani bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Orada bir iç savaş gibi gözükse de bir soykırım gibi gözükse de sonuçta insanlığımızı ve inancımızı ilgilendiren bir dramı yıllardan beri yaşıyoruz. Bölgeye defalarca gittim. Bir tarafta medeniyetten bahseden teknolojinin zirveye çıktığı, uzay çağının yaşandığını iddia eden insanlar varken ama insanlık adına da en doruk noktaya çıkan dramların yaşandığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Suriye bizim sınırımız. Orada bizim kendi etnik kökenden insanlarımız, aynı inancı paylaştığımız insanlar olduğu için değil, onun ötesinde insan oldukları için orada bir dram yaşandığı için insanlık sorunu olduğu için oralara gidiyoruz."

Tırlar, konuşmaların ardından dualarla İdlib'e uğurlandı.

Kaynak: AA

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