Eldebiran ne demek? Eldebiran anlamı ne?
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ELDEBİRAN NE DEMEK?
Eldebiran-Aldebaran:
Aldebaran, Boğa takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 65 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kırmızı dev yıldızdır. 0,87 kadir ortalama büyüklüğüyle takımyıldızının en parlak yıldızı olan Aldebaran, gece gökyüzünün de en parlak yıldızlarından birisidir. Aldebaran, Arapça 'takip eden' veya 'izleyen' demektir.