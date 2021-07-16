Eldebiran ne demek? Eldebiran anlamı ne?
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Eldebiran ne demek? Eldebiran anlamı ne?

Eldebiran ne demek? Eldebiran anlamı ne?
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Güncel

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Eldebiran, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Eldebiran ne demek? Eldebiran anlamı ne? İşte, Eldebiran kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Eldebiran kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Eldebiran anlamı ne? Eldebiran ne demek?

ELDEBİRAN NE DEMEK?

Eldebiran-Aldebaran:

Aldebaran, Boğa takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 65 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kırmızı dev yıldızdır. 0,87 kadir ortalama büyüklüğüyle takımyıldızının en parlak yıldızı olan Aldebaran, gece gökyüzünün de en parlak yıldızlarından birisidir. Aldebaran, Arapça 'takip eden' veya 'izleyen' demektir.

Gündem Editörü - Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü
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