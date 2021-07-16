Eldebiran ne demek? Eldebiran anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Eldebiran, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Eldebiran ne demek? Eldebiran anlamı ne? İşte, Eldebiran kelimesin anlamı!