Elde Kalan Kurbanlıkları Sivas Et ve Süt Kurumu Alacak

Sivas Valisi Davut Gül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret ederek hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazardaki besicilerden küçük ve büyükbaş hayvanların fiyatları hakkında bilgi alan Gül, besicilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Gezi ve incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Gül, pazarda her bütçeye uygun kurbanlık bulunduğunu ifade ederek, "Kurbanlıkların önemli bir kısmı satılmış. Kurban Bayramına kadar da kalanların satılacağını düşünüyoruz. Satılmayan kurbanlıkları da açıklanan rakamlar doğrultusunda Sivas Et ve Süt Kurumu alacak. Dolayısıyla da vatandaşların almadığı kurbanlıkları üreticilerimiz Sivas Et ve Süt Kurumuna verebilir." dedi.

Kurban pazarında dolandırıcılara da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Gül, "Alıcı ve satıcıların sahte para ve dövizleri iyi tanımaları gerekir. Hem alanlar hem de satanlar için Allah hayırlı ve bereketli alışverişler nasip etsin. Yaklaşan Kurban Bayramı'nız da mübarek olsun." diye konuştu.