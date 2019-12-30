Elde ettikleri haklarla LGBTQ bireylerin 'altın çağı' 2010'lu yıllar

30.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:18

Eş cinsel evlilik, trans hakları ve onur yürüyüşleri. LGBTQ bireylerin evrensel insan haklarından tam olarak yararlanabilmesi için katedilmesi gereken uzun bir yol olsa da, özellikle 2010'lu yılların sonuna doğru dünya genelinde onların lehine adeta bir 'gökkuşağı rüzgarı' esti.



Halen nefret suçlarının mağduru olan, cinsel yönelimleri ya da cinsiyet kimlikleri yüzünden işkence görme hatta bazı ülkelerde idam edilme riskiyle karşı karşıya kalan LGBTQ bireylerin son yıllarda yüzünü güldüren birkaç iyi haberi sizin için derledik. Euronews.com'da Görüntüle