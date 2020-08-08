Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu kaç yaşında, nereli? Elçin Sangu mesleği ne? Başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Elçin Sangu, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı sallıyor. Peki, Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu mesleği ne? Elçin Sangu kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen ismi Elçin Sangu, oyunculuğu ile odluğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri çekiyor. Başarılı oyuncu hakkında Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu kaç yaşında, nereli? Elçin Sangu mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Elçin Sangu'nun merak edilenleri…

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ağustos 1985

Kaç yaşında: 34 yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,69 m

Doğum: 13 Ağustos 1985

Eğitim: Mersin Üniversitesi

Elçin Sangu (d. 13 Ağustos 1985, İzmir), Türk oyuncu ve mankendir. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu.

En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır.

Elçin Sangu

KARİYERİ

Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.

İlk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Jale karakteriyle tanındı. 2012-2013 yılları arasında Aşk Kaç Beden Giyer'de Nehir'i canlandırdı. 2013'ten 2014'e kadar Güney Kore televizyon dizisi I'm Sorry, I Love You'nun Türk uyarlaması olan Bir Aşk Hikâyesi'nde Eda olarak rol aldı. 2014 yılında Güzide'yi Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da çekilen tarihi drama dizisi Kurt Seyit ve Şura'da canlandırdı. 2015 yılında ATV dizisi Sevdam Alabora'yı takiben, aynı yıl büyük çıkışını Barış Arduç ile birlikte başrolde yer aldığı Kiralık Aşk adlı dizide Defne karakterini canlandırarak gerçekleştirdi. Dizi 69 bölüm boyunca yayın hayatına devam etti ve Sangu'nun performansı beğeni topladı. 2017 yılında Sangu'nun Kanal D'de yayınlanacak yeni bir dizide yer alması beklendiği açıklandı. Ayrıca aynı yılın Ağustos ayında Sangu'nun Baruş Ardıç ile Mutluluk Zamanı (önceki adıyla Yanımda Kal ve Gitme Sen!) adlı sinema filminde yer alacakları duyuruldu.

KİŞİSEL HAYATI

Çerkes asıllı olan Sangu, Yunus Özdiken ile birliktedir.

Sangu, sosyal medya ve diğer çeşitli istatistiklere dayalı olarak 2016 yılının ikinci en popüler Türk aktrisi seçildi. Eylül 2016'da Instagram'da en çok takip edilen onuncu Türk ünlü oldu.

FİLM

Yıl Başlık Rol Notlar

2017 Mutluluk Zamanı

TELEVİZYON YAPIMLARI

2020 9 Kere Leyla

2011 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012-13 Aşk Kaç Beden Giyer?

2013 Sen de Gitme

2013-14 Bir Aşk Hikâyesi

2014 Kurt Seyit ve Şura

2015 Sevdam Alabora

2015-17 Kiralık Aşk

2018 Yaşamayanlar

2018-19 Çarpışma

2020- İyi Günde Kötü Günde