Elçilik binasına girişi engellenen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi'nden darbe karşıtı açıklama

Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemediği için Elçilik binasına girişi engellenen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, gazetecilere açıklamada bulundu.

Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemediği için Elçilik binasına girişi engellenen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, gazetecilere açıklamada bulundu. Elçilik binası önünde konuşan Minn, halen ülkesini temsil ettiğini ve görevinin devam ettiğini belirtti. Minn, uluslararası toplumun desteği olmadan Myanmar'da yaşananların sonlanmayacağını kaydetti. Minn, buradan İngiltere Dışişleri Bakanlığına geçti.

Öte yandan, İngiltere'de yaşayan Myanmarlılar elçilik binası önünde düzenledikleri gösteride Myanmar'daki askeri darbeyi ve Büyükelçi Minn'in elçiliğe girişinin engellenmesini protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar