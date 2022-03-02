Elçi Bodnar: "Türkiye Montrö'yü Titizlikle Uyguluyor"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, " Türkiye'nin titizlikle uygulamış olduğu Montrö Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine göre savaşta olan tarafların gemilerinin Karadeniz'e çıkarılması yasak. Türkiye bu bağlamda anlaşmanın hükümlerine titizlikle uyuyor ve uyguluyor. Bunun için de Türkiye'ye minnettarız" dedi

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