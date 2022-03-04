Elçi Bodnar: "Türkiye Dahil NATO Hazırlıklı Olmalı" - Haberler

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Elçi Bodnar: "Türkiye Dahil NATO Hazırlıklı Olmalı"

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın askeri gücüyle genişleme yaklaşımına sahip olduğunu belirterek, "NATO ülkeleri seferber olup hazırlıklı olmalı, Türkiye dahil" mesajını verdi.

ANKARA (DailyMotion.com) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın askeri gücüyle genişleme yaklaşımına sahip olduğunu belirterek, "NATO ülkeleri seferber olup hazırlıklı olmalı, Türkiye dahil" mesajını verdi

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Türkiye, Ankara, Rusya, Güncel, Haberler

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