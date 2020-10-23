Elche - Valencia İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Elche - Valencia İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

23.10.2020 20:16 | Son Güncelleme: 23.10.2020 20:20
Elche - Valencia İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Elche - Valencia maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İspanya La Liga'da bugün haftanın maçları başlıyor. Bu maçlardan birisi de Elche - Valencia maçıdır. Peki Elche - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ELCHE - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Elche - Valencia maçı 23 Ekim Cuma günü (yani bugün) akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

ELCHE - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Elche - Valencia maçını S Sport Plus ve Spor Smart kanalından izleyebilirsiniz.

ELCHE - VALENCİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manuel Martínez Valero Stadyumu, Elche'da oynanacak.

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