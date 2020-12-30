Elche - Real Madrid İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Elche - Real Madrid İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

30.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:05
Elche - Real Madrid İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Elche - Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Elche - Real Madrid maçıdır. Peki Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ELCHE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Elche - Real Madrid maçı 30 Aralık Çarşamba günü bu akşam saat 23:30 'da başlayacaktır.

ELCHE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Elche - Real Madrid maçınıSpor Smart, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

ELCHE - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manuel Martínez Valero Stadyumu, Elche'da oynanacak.

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