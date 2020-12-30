Elche - Real Madrid İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
30.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:05
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Elche - Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Elche - Real Madrid maçıdır. Peki Elche - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
ELCHE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Elche - Real Madrid maçı 30 Aralık Çarşamba günü bu akşam saat 23:30 'da başlayacaktır.
ELCHE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Elche - Real Madrid maçınıSpor Smart, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.
ELCHE - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Manuel Martínez Valero Stadyumu, Elche'da oynanacak.