Elbüs İçin Geri Sayım
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 23 Nisan 2018 tarihinde şehir trafiğinde yerini almaya hazırlanan şarjlı bataryalı ELBÜS'ler için yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.
Eski temizlik garajına inşa edilen ELBÜS tesislerindeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Yanılmaz, hazırlıkların hızla tamamlandığını kaydetti.
BAŞKAN YANILMAZ: "23 NİSAN'DA ÇİFTE BAYRAM KUTLAYACAĞIZ"
Şehir içi toplu taşımada konfor, hız ve yüksek kalite standartlarında hizmet verecek 18 metre uzunluğundaki elektrikli otobüsler için geri sayıma başladıklarını belirten Başkan Yanılmaz, 23 Nisanda çifte bayram yaşayacaklarını ifade etti. Elazığ'ın Cadde ve bulvarlarını ELBÜS'e hazırladıklarını belirten Başkan Yanılmaz, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"Otobüslerimizin depolama, şarj, bakım, onarım ve temizliklerinin yapılacağı bir alan olan ELBÜS garajında çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yolları ELBÜS'E hazır hale getiriyoruz. Malatya Caddesi, Hilalkent'ten Çaydaçıra Kavşağı'na kadar üç şeride çıkarıldı. 6 şerit olarak hizmet verecek. Aynı şekilde Hilalkent ve Doğukent arası ELBÜS güzergâhı üzerindeki bütün eksiklikler gideriliyor. Bu şekilde hem caddeler hem de duraklar ELBÜS'ün çalışma sistemine uygun hale getiriliyor."