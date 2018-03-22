Elbüs İçin Geri Sayım

Eski temizlik garajına inşa edilen ELBÜS tesislerindeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Yanılmaz, hazırlıkların hızla tamamlandığını kaydetti.

BAŞKAN YANILMAZ: "23 NİSAN'DA ÇİFTE BAYRAM KUTLAYACAĞIZ"

Şehir içi toplu taşımada konfor, hız ve yüksek kalite standartlarında hizmet verecek 18 metre uzunluğundaki elektrikli otobüsler için geri sayıma başladıklarını belirten Başkan Yanılmaz, 23 Nisanda çifte bayram yaşayacaklarını ifade etti. Elazığ'ın Cadde ve bulvarlarını ELBÜS'e hazırladıklarını belirten Başkan Yanılmaz, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Otobüslerimizin depolama, şarj, bakım, onarım ve temizliklerinin yapılacağı bir alan olan ELBÜS garajında çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yolları ELBÜS'E hazır hale getiriyoruz. Malatya Caddesi, Hilalkent'ten Çaydaçıra Kavşağı'na kadar üç şeride çıkarıldı. 6 şerit olarak hizmet verecek. Aynı şekilde Hilalkent ve Doğukent arası ELBÜS güzergâhı üzerindeki bütün eksiklikler gideriliyor. Bu şekilde hem caddeler hem de duraklar ELBÜS'ün çalışma sistemine uygun hale getiriliyor."