Elbistanlı esnaf, deposundaki 10 bin maskeyi devlete hibe etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Elbistanlı esnaf, deposundaki 10 bin maskeyi devlete hibe etti - Haberler
Kahramanmaraş, Elbistan, Türkiye, Güncel

Elbistanlı esnaf, deposundaki 10 bin maskeyi devlete hibe etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, korona virüs ile mücadelede kullanılmak üzere 10 bin adedi maske olmak üzere 13 bin 550 adet tıbbi malzemeyi, 5 ilçenin resmi kurumlarına hibe ederek tüm Türkiye'ye örnek olacak bir sorumluluk projesine imza attı.

27.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:27
Elbistanlı esnaf, deposundaki 10 bin maskeyi devlete hibe etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, korona virüs ile mücadelede kullanılmak üzere 10 bin adedi maske olmak üzere 13 bin 550 adet tıbbi malzemeyi, 5 ilçenin resmi kurumlarına hibe ederek tüm Türkiye'ye örnek olacak bir sorumluluk projesine imza attı.

İlçede yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firma, korona virüsü bahane ederek maske ve diğer tıbbi malzemeler üzerinden fırsatçılık ve stokçuluk yapanlara anlamlı bir ders verdi. Firma, korona virüsle mücadele eden kurumlarda kullanılması için depolarında ve raflarında bulunan 13 bin 550 adet tıbbi malzemeyi, hiçbir karşılık gözetmeksizin 5 ilçedeki resmi birimlere ücretsiz olarak teslim etti.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akan, devletin tüm kurumlarının korona virüse karşı bir seferberlik ilan ettiğini belirterek, "İnsan sağlığının ve yaşamının birinci öncelik olarak görüldüğü bu zor dönemde devletimize ve bu seferberliğe destek olmak istedik" dedi.

Akan, "Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Elbistan Kaymakamlığı, Afşin Kaymakamlığı, Göksun Kaymakamlığı, Ekinözü Kaymakamlığı ve Nurhak Kaymakamlığı bünyesinde yer alan emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüklerine 10 bin adet FFP2 ventilli maske, 2 bin adet eldiven, bin 300 adet tulum ve 250 adet koruma gözlüğü olmak üzere toplam 13 bin 550 adet tıbbi malzemeyi teslim ettik" şeklinde konuştu.

Başta sağlık kurumlarındaki personeller olmak üzere emniyet, jandarma görevlilerinin gece gündüz demeden örneğine az rastlanır bir mücadele sergilediğini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Akan, "Onların bu fedakarlıklarına bu şekilde destek olabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını nedeniyle içinde bulunulan bu zor süreçte bazı üretici firmaların ürünlerini astronomik fiyatlarla da olsa devlete satmaktan kaçınmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu belirten Akan, şöyle konuştu:

"Devletimiz, Çin'den yayılan korona virüse karşı ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaşarak, milletimizin yararını gözeten bir duruşla dünyada eşine nadir rastlanır bir kriz yönetimi örneği sergilemektedir. Korona virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için bütün imkanlar seferber edilmiş durumdadır. Biz de bu seferberliğin bir parçası olmak istedik. Sağlık kurumlarında, hastanelerde, jandarma ve emniyette birinci derece gereksinim olan tıp malzemelerini bağışlamaya karar verdik. Bu hibe kararını alırken tıbbi malzemelere yüksek fiyatlarda talep olmasına rağmen; vatana sadakat ve bağlılığın bir göstergesi olarak düşündük. İnançla ve kararlılıkla sağlık mücadelesi için görev yapan insanlarımızın yanında olduk ise ne mutlu bize. Bu anlamda fedakar, cefakar hizmetleri için başta tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere görevi başındaki herkese kolaylıklar diliyoruz. Allah onlardan razı olsun." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü Haberler
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı Haberler
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin bekliyor
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin...
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Hadise Serra Yılmaz Fahrettin Koca
Spor Falcao Yılmaz Vural Bülent Uygun Servet Yazıcı Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Kadın Polis Milli
Şu an buradasınız: Elbistanlı esnaf, deposundaki 10 bin maskeyi devlete hibe etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 16:14:06. #1.15#
title