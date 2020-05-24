Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Ekinözü ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
24.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:18
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Ekinözü ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
İlçelerde etkili olan sağanak bir süre sonra yerini kara bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı.
Bayramın ilk gününde kar sürpriziyle karşılaşan bölge halkı, cep telefonları ile kar yağışını ve beyaz örtüyü görüntüledi, fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA