Elbistan Ticaret Meslek Lisesi mezunları, 42 yıl sonra buluştu

Kahramanmaraş'ta Elbistan Ticaret Meslek Lisesi mezunları, 42 yıl aradan sonra bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta Elbistan Ticaret Meslek Lisesi mezunları, 42 yıl aradan sonra bir araya geldi.

1978-1979 eğitim ve öğretim döneminde Elbistan Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun olan yaklaşık 30 kişi, Almanya'da yaşayan mezun Bahattin Saykın'ın sosyal medya üzerinden arkadaşlarını organize etmesi sayesinde buluştu.

Saykın'ın Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 42 yıl sonra buluşan mezunlar, çay ve kahve eşliğinde eski günleri yad etti.

Mezunların buluşmasını organize eden Bahattin Saykın, arkadaşlarını yıllar sonra görmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Onları bir araya getirmekten çok mutluyum. Birisi bana mutluluğun resmini sorsa, işte bu birlikteliği gösteririm. 42 yıldır görmediğimiz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çok mutlu ve mesut olduk." diye konuştu.

O yıllarda okulun müdür yardımcılığını yapan Fatih Mehmet Köşker ise öğrencileri ile yıllar sonra bir araya gelmenin hüzün ve mutluluğunu bir arada yaşadığını söyledi.

Mezunlardan Bayram Duyar da yıllar sonra bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk