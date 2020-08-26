Elbistan Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı Kahramanmaraş'ın Elbistan içesinde ayçiçeği hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan içesinde ayçiçeği hasadına başlandı.

Elbistan Ovası'ndaki tarlalarına bu yıl ayçiçeği eken çiftçiler, emeklerinin karşılığını almak için hasada başladı.

Çiftçilerden Ramazan Aydoğan, ürün kalitesinden memnun olduklarını belirterek, "Siyah çekirdek üretimi yapıyorum. Kaliteli tohum kullanmam ve topraklarımızın bereketli olması dolayısıyla bereketli hasat yapıyoruz, emeğimizin karşılığını alacağımız için sevinçliyiz." dedi.

Kaynak: AA