Elbistan Ovası'nda ayçiçeği hasadı başladı
Kahramanmaraş'ın Elbistan içesinde ayçiçeği hasadına başlandı.
26.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:12
Kahramanmaraş'ın Elbistan içesinde ayçiçeği hasadına başlandı.
Elbistan Ovası'ndaki tarlalarına bu yıl ayçiçeği eken çiftçiler, emeklerinin karşılığını almak için hasada başladı.
Çiftçilerden Ramazan Aydoğan, ürün kalitesinden memnun olduklarını belirterek, "Siyah çekirdek üretimi yapıyorum. Kaliteli tohum kullanmam ve topraklarımızın bereketli olması dolayısıyla bereketli hasat yapıyoruz, emeğimizin karşılığını alacağımız için sevinçliyiz." dedi.
Kaynak: AA