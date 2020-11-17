Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencilerine müzik aleti hediyesi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri, ABD'deki Türklerce oluşturulan bir vakfın gönderidği müzik aletleriyle mutlu oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri, ABD'deki Türklerce oluşturulan bir vakfın gönderidği müzik aletleriyle mutlu oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul yetkilileri, öğrencileri yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde gülümsetmek ve güzelce zaman geçirmeleri amacıyla girişimde bulundu.

Okul yetkilileri, ABD'de faliyet gösteren ve Türklerin oluşturduğu Türkiye'ye Köprü Vakfına çocukların mutlu olması amacıyla ulaştı ve talepte bulundu.

Vakıf yetkilileri, okul yöneticilerinin talepleri doğrultusunda 64 parçadan oluşan müzik aletini okula gönderek, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şikago temsilcisi Şule Kıvanç, vakfın çalışmalarının gönüllük üzerine kurulduğunu belirtti.

Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki çocuklara desteklerini sürdürdüklerini ve bu amaçla fonlar oluşturduklarını kaydeden Kıvanç, "Amerika'da yetişen çocukların Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmek, Türkiye ile iletişimlerini arttırmak ve sorumluluk duygularını arttırmak için her geçen gün yeni projelere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul yöneticileri ise vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk