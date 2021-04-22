Elbistan Halk Ekmek Fabrikası'nda günlük üretim 10 bin adede çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda ramazan pidesi 1 liraya satılırken; günlük üretim de yüzde 50 artırılarak 10 bin adede çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda ramazan pidesi 1 liraya satılırken; günlük üretim de yüzde 50 artırılarak 10 bin adede çıkarıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, halk ekmek fabrikasında incelemelerde bulundu. Ekmek ve ramazan pidesi üretimini yerinde gören Başkan Gürbüz, büfeden ekmek almaya gelen vatandaşların da görüşlerini dinledi.

Başkan Gürbüz, burada yaptığı değerlendirmede, ekmeklerin hijyen kurallarına tam riayet edilerek üretildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin en kaliteli ve ekonomik ekmeğini satışa sunduklarının altını çizen Başkan Gürbüz, Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeğin yüzde 50'sinin de dar gelirli vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını hatırlattı.

Halk ekmek fabrikasının sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiğini anlatan Başkan Gürbüz, "Fabrikamızda ramazan ayı ile birlikte 7 bin 500'den 10 bin adede çıkarıldı. Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikamızda Türkiye'nin en kaliteli ve ekonomik ekmeğini sunuyoruz. Ekmeğimizi yüzde 50 oranında artırdık. Ramazan pidesini vatandaşlarımıza piyasa fiyatının 4'te 1 fiyatıyla sunuyoruz" dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Vatandaşımızın ramazanı daha sağlıklı ve özellikle temel bir gıda maddesi olan ekmeği daha ekonomik fiyatla ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de diğer esnaflarımızı düşünerek bir piyasa ekonomisi içerisinde denge oluşturmaya gayret gösterdik. Ürettiğimiz ekmeklerin yüzde 50'sini özellikle dar gelirli mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza ücretsiz veriyoruz. Ramazan boyunca da buna devam edeceğiz. Devletin tüm imkanları vatandaşın en çok ihtiyaç hissettiği yerde onun için seferber etmesi gerekir. Biz de bu anlayışla üretmiş olduğumuz halk ekmeği en kaliteli ve uygun bir şekilde ulaştırmayı bir görev biliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı