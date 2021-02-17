Elbistan-Göksun kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
17.02.2021 00:21 | Son Güncelleme: 17.02.2021 00:24
Kahramanmaraş'ta Elbistan ile Göksun arasında ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kahramanmaraş'ta Elbistan ile Göksun arasında ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Trafik ve kara yolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.
Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Polis ekipleri, tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk