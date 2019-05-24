Elbistan'dan Londra'ya: İngiltere'nin ilk Kürt kökenli Belediye Başkanı İbrahim Doğuş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğup, henüz 14 yaşındayken göç ettiği Londra'nın Lambeth ilçesine belediye başkanı seçilerek bu makama getirilen ilk Kürt kökenli göçmen oldu İbrahim Doğuş.

Dilini bilmediği bir ülkede, lise birinci sınıftan başlayıp SOAS Üniversitesi'nde Uluslararası Araştırma ve Diplomasi üzerine master programı ile tamamlamış eğitimini. Euronews.com'da Görüntüle