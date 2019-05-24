Elbistan'dan Londra'ya: İngiltere'nin ilk Kürt kökenli Belediye Başkanı İbrahim Doğuş
Kahramanmaraş’ta doğup, henüz 14 yaşındayken ailesinin siyasi mülteci olarak yerleştiği İngiltere’de Londra’nın Lambeth ilçesine belediye başkanı seçilerek bu makama getirilen ilk Kürt kökenli göçmen İbrahim Doğuş hikayesini euronews Türkçe'nin RÖP programında anlattı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğup, henüz 14 yaşındayken göç ettiği Londra'nın Lambeth ilçesine belediye başkanı seçilerek bu makama getirilen ilk Kürt kökenli göçmen oldu İbrahim Doğuş.
Dilini bilmediği bir ülkede, lise birinci sınıftan başlayıp SOAS Üniversitesi'nde Uluslararası Araştırma ve Diplomasi üzerine master programı ile tamamlamış eğitimini. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com