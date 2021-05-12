Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışması sonucu gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışması sonucu gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik olarak yaptıkları çalışmada 2 şahıs suçüstü yakaladı. Zanlıların üzerlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada, 1.03 gram metamfetamin, 6.44 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 200 TL para ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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