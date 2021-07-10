Elbistan'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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Elbistan'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Elbistan'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin desteği ile düzenlenen eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin desteği ile düzenlenen eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, son günlerdeki en kapsamlı uyuşturucu operasyonuna imza attı. Elbistan Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda ilçe merkezindeki çok sayıda ikamete eşzamanlı şafak baskını yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordinesindeki operasyona, çok sayıda sivil ve resmi ekibin yanı sıra polis özel harekat timleri de destek verdi. Ekipler, operasyonun düzenlendiği ikametlerin çevresinde kuş uçurtmadı. Operasyon sonucunda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aramalarda ise 6,73 gram bonzai, 1,73 gram metamfetamin, 14 adet extacy hapla birlikte uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve çok sayıda pala, kama ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan birinin 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve 1 şahsın da nitelikli yağma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü.

Olayla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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