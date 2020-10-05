Elbistan'da uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis cezası
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Elbistan'da uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis cezası

05.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:36
Elbistan'da uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunan 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis ile 16 bin 660'şar lira adli para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunan 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis ile 16 bin 660'şar lira adli para cezası uygulandı.

Elbistan'da 2019 yılında yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen M.Y. ile E.K'nın yargılandığı davanın karar duruşması gerçekleştirildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalara tutuksuz yargılanan M.Y, tutuklu sanık E.K. ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanıklar, kullanıcı olduklarını iddia ederek beraatlarını talep etti.

Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulunan sanıklar 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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