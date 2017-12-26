Elbistan'da Tefeci Operasyonu: 21 Gözaltı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından kent merkezinde 26, Kahramanmaraş'ta 1 olmak üzere 27 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, suç teşkil eden birçok evrağa el koyuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ