Elbistan'da Şehit Özel Harekatçı İçin Mevlit Okutuldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen özel harekat polisi İsrafil Kargı için Elbistan ilçesinde mevlit okutuldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Elbistan Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Koordinatörü Mazhar Türk, şehidin babası Hüseyin Kargı, ailesi ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Kargı, programa katılanlara teşekkür etti.

Devletin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Kargı, "Emniyet güçlerimize ve askerlerimize Allah sağlık sıhhat versin. Bizi yalnız bırakmadıkları için çok memnunum. Şehidimizin acısını hafifletiyorlar. Şehitler ölmez vatan bölünmez." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA