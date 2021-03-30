Elbistan'da şantaj ile genç kıza cinsel istismar iddiası: 13 gözaltı
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Elbistan'da şantaj ile genç kıza cinsel istismar iddiası: 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel
Elbistan'da şantaj ile genç kıza cinsel istismar iddiası: 13 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde lise öğrencisi B.K. (16) adlı genç kız, Emniyet Müdürlüğüne gidip, şantaj ile 2 yıldır cinsel istismara uğradığını belirterek, "Kurtarın beni" diye yardım istedi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde lise öğrencisi B.K. (16) adlı genç kız, Emniyet Müdürlüğüne gidip, şantaj ile 2 yıldır cinsel istismara uğradığını belirterek, "Kurtarın beni" diye yardım istedi. Genç kızın ifadesi doğrultusunda polisin yaptığı çalışma sonucu, cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

Elbistan'da S.A. (19), yaklaşık 2 yıl önce B.K.'nın uygunsuz görüntülerini çektikten sonra tehdit ederek henüz o dönemde çocuk yaşta olan B.K.'ya cinsel istismarda bulundu. S.A. daha sonra görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiği B.K.'yı iddiaya göre erkek arkadaşlarıyla da ilişkiye girmeye zorladı. Yaklaşık 2 yıldır cinsel istismara maruz kalan B.K., Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip "Kurtarın beni" diyerek polisten yardım istedi.Genç kızın ifadesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, B.K.'nın isimlerini verdiği şüphelilerin adreslerini tespit ettikten sonra sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kızı istismar ettikleri öne sürülen S.A.'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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