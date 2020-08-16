Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı
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Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı

Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir araçtaki 2 şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

16.08.2020 03:23 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:28

Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir araçtaki 2 şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, Kızılcaoba Mahallesi Gariplik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 01 DFT 09 plakalı otomobili durduran kimliği belirsiz kişiler, araçtaki B.A. ve S.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kendi otomobillerindeki pompalı tüfeği alan kimliği belirsiz kişiler, B.A. ve 33 yaşındaki S.Ş.nin üzerine mermi yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kişi kanlar içerisinde kaldı. Yaralı şahıslardan biri düğün salonuna diğeri ise akaryakıt istasyonuna sığındı. Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Durumları ağır olan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi. Olayın, eski bir husumet nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Elbistan'da pompalı tüfekle saldırı: 2 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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