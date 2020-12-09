Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da polisten sürücülere yaya önceliği konusunda uyarı
Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı ile Dulkadiroğlu Caddesi'nde uygulama yapıldı.
Polis ekipleri, yaya geçitlerinde sürücüleri, yaya önceliğine dikkat etmeleri, kurala uymamaları halinde 598 lira idari para cezası uygulaacağı yönünde uyardı.
Uygulamada, yaya geçitlerinde öncelik kuralına uymayan sürücülere para cezası verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk