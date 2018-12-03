Elbistan'da "Pembe Aslında Siyahtır" Oyunu Sahnelendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 'Pembe Aslında Siyahtır' isimli tiyatro oyunu ile uyuşturucunun zararlarına dikkat çekildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği, ortaokul ve lise çağındaki gençlerde uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Pembe Aslında Siyahtır' isimli tiyatro oyununu Elbistanlı öğrencilerle buluşturdu. Tiyatro oyunu öncesinde konuşan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, genç nesillerin uyuşturucu tuzağına düşmemeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi daha iyi yetiştirmekten önemli bir konumuz yok. Her nefes alışverişimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Bu sorumluluk bilinci ile okul öncesinden başlayarak çocuklarımızla ilgili tüm konulara müdahiliz. Gençlerimizi zehirlemeye ve geleceklerini karartmaya kimsenin hakkı yoktur. Elimizi taşın altına koyarak ilgili birimlerle koordinasyon halinde önleyici tedbirler almak durumundayız. Bu hususta madde bağımlığına karşı farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek adına sizleri böyle bir etkinlikte buluşturmak istedik."

Tiyatronun başında ünlü isimlerin uyuşturucu ile ilgili nasihatlerini dinletilirken daha sonra madde bağımlılığı ve bunun toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Profesyonel tiyatrocuların rol aldığı oyun öğrenciler tarafından dikkatle takip edildi. - KAHRAMANMARAŞ