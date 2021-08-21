Elbistan'da lavanta vadisinde ilk hasat gerçekleştirildi
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Elbistan'da lavanta vadisinde ilk hasat gerçekleştirildi

Elbistan'da lavanta vadisinde ilk hasat gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi, bitkisel ve tıbbi aromatik ürün çeşitliliği sağlamak için oluşturulmaya başlanan lavanta vadisinde ilk hasat gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi, bitkisel ve tıbbi aromatik ürün çeşitliliği sağlamak için oluşturulmaya başlanan lavanta vadisinde ilk hasat gerçekleştirdi.

Tamamlandığında 250 dönümlük lavanta vadisi haline gelecek proje kapsamında 2020 yılı nisan ayında dikilen 50 dönümlük alan üzerindeki fidelerin hasadı yapıldı.

Elbistan Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi Tuba Dilfiruz Tat, belediye gelirlerini artırmak ve kent ekonomisine katkı sunacak bir ürünü tanıtmak için yola çıktıklarını belirterek, ilk hasadın oldukça verimli olduğunu söyledi.

Lavantanın yüzde 90'ının hasadını tamamladıklarını kaydeden Tat, şöyle devam etti:

"Farklı bir etapta 30 dönüm alan üzerine diktiğimiz lavantalar da gelecek yıl hasat edilecek. Bu sonbaharda da 25 dönüm alanda yeni lavanta bahçesi oluşturacağız. Lavantadan yağ elde etmenin yanı sıra dekoratif bitki olarak kullanacaklarımız da var. Pandemiyle beraber lavantanın önemi ülkemizde de giderek artmıştır. Dezenfektan ürünlerinde kullanılan bitkiler arasında lavanta ön sırada yer almıştır. Tıbbi aromatik yağ üretimiyle birlikte belediye bütçemize gelir sağlamaya başlıyoruz. Kentimizdeki lavanta üretimi sonucunda kozmetik sektörünün dikkatini çekmeye başladık. İleriki zaman diliminde lavantanın kentin önemli gelir kaynakları arasında yer almasını sağlamak için, çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda fide üretimi yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Elbistan'ın tıbbi aromatik bitki üretimi merkezi olarak anılmasını sağlamaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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