Elbistan'da koronavirüs tedbirleri Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Faturaları inceleyen ekipler, işletmecilere anormal artış yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta Amiri Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, işletmecileri toplu malzeme satmamaları konusunda uyardıklarını belirterek, "Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz." dedi.

Kaynak: AA