Elbistan'da kış lastiği denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elbistan'da kış lastiği denetimi

04.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:51
Elbistan'da kış lastiği denetimi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimleri başladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimleri başladı.

Türkiye genelinde 01 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu başladı. Kış lastiği takma zorunluluğu ile birlikte vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de denetimler gerçekleştirmeye başladı. Trafik polisleri, Elbistan-Göksun karayolunda denetimlerde bulundu. Trafik polisleri, sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Uygulama çerçevesinde, hafif ticari araçlar, minibüs, tır ve kamyonlar durdurularak lastiklerinin diş derinliğine bakıldı. Trafik polisleri, ayrıca araçların lastiklerinin yanaklarında bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de varlığını kontrol etti.

Yetkililer tarafından bölgede kış lastiği takmanın tüm araç sürücüleri için elzem olduğu belirtilirken kış lastiği kullanmamanın cezasının bu yıl 776 TL olarak uygulanacağı hatırlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan'da kış lastiği denetimi
Elbistan'da kış lastiği denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi
Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi
Çetin kış şartlarına sahip Tunceli'de, kış lastiği denetimi başladı
Çetin kış şartlarına sahip Tunceli'de, kış lastiği denetimi başladı
Zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
Zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Ivana Sert Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Samatta Caner Erkin Sinan Gümüş Burak Yılmaz Nacer Chadli
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elbistan'da kış lastiği denetimi - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 12:02:15. #1.14#
title