Elbistan'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tapkıran Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda R.K, C.K, O.K, C.Y, Y.G. ve A.K'yi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.