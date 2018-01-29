Elbistan'da Jandarma "Kış Lastiği" Denetimi Yaptı

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği kullanımına ilişkin denetim yaptı.

Elbistan Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Elbistan- Malatya karayolu Gücük yol kontrol noktasında gerçekleştirdiği çalışmayla ticari amaçlı yolcu ve yük taşıyan araçlarda kış lastiği kullanılıp kullanılmadığını kontrol etti.

Uygulama sırasında trafik ekipleri tarafından şoförlere kış şartlarında araç kullanımı hakkında teknik bilgiler verildi.

Sürücülere tedbirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, ani durup kalkma yapmamaları ve takip mesafesini korumaları noktasında uyarılarda bulundu.

Trafik ekiplerinin kış lastiği denetimlerinin 1 Nisan'a kadar süreceğini bildirildi.