Elbistan'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Elbistan ilçesinde bir iş yerinden hırsızılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.



Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının şüphelisi olarak belirlenen D.K. ve M.D. evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çalıntı olarak değerlendirilen televizyon ile et ve döner bıçakları ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.