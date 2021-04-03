Elbistan'da esnafa destek kampanyası

Elbistan'da "Esnafımın Yanındayım" projesi kapsamında alışveriş günü düzenlendi.

Elbistan'da "Esnafımın Yanındayım" projesi kapsamında alışveriş günü düzenlendi.

Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi'nin Ahmet Karacabey Caddesi'nde gerçekleştirdiği proje kapsamında trafiğe kapatılan cadde balon ve bayraklarla süslendi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kampanyaya destek vererek "esnafımın yanındayım" diyen tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Pandeminin ekonomiye olan etkisini azaltmak, esnafımızın yanında olduğumuzu belirtmek için Elbistan Belediyesi olarak alışveriş etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi önce esnaflarımızı sonrada bizleri çok memnun etti." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk