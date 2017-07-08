Elbistan'da Ekmek Fabrikasında Yangın
Elbistan ilçesinde belediyeye ait Elbistan Halk Ekmek Fabrikası'nda yangın çıktı.
Elbistan ilçesinde belediyeye ait Elbistan Halk Ekmek Fabrikası'nda yangın çıktı.
Köprübaşı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gösteren 3 katlı fabrikanın çatısından dumanların yükselmeye başladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.
Çatıda maddi hasar oluştu.