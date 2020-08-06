Elbistan'da doğan her bebeğe altın uygulaması başlatıldı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye başkanı tarafından dünyaya gelen her bebeğe altın hediye ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye başkanı tarafından dünyaya gelen her bebeğe altın hediye ediliyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, başlattıkları "Elbistan'da her yeni doğan bebeğe ilk altın" kampanyası kapsamında 3'üncü çocukları dünyaya gelen Mehmet-Seda Gözükara çiftini evlerinde ziyaret etti.

Aileyle bir süre sohbet eden Gürbüz, bebeğe altın takarak, Gözükara çiftine mutluluklar diledi.

Her yeni doğan bebeğin Elbistan'ın geleceği olduğunu belirten Mehmet Gürbüz, belediye olarak doğan tüm çocuklara sosyal belediyecilik kapsamında altın hediye ettiklerini söyledi.

Temmuz ayında ilk doğan bebek Ahmet Melih'in evine ziyarette bulunarak hediyesini takdim ettiklerini dile getiren Gürbüz, "Ailemizi tebrik ediyorum. Allah hayırlı uzun ömürler versin diyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum. Biz ailelerimizin tüm mutlu günlerinde belediye olarak yanlarında olmak istiyoruz. Bu amaçla altın kampanyası başlattık." dedi.

3'üncü kez evlat sahibi olma mutluluğu yaşayan anne Seda Gözükara ise ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek, "Altın fiyatlarının bu denli yüksek olduğu bir dönemde belediyemizin altın hediyesi bizi mutlu etti. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA