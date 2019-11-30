Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

30.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:24
Elbistan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

'ın ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muhammet Fatih Özüpek (34) idaresindeki 06 BGK 19 plakalı otomobil, Gücük Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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