Elbistan'da çerezlik ay çekirdeği hasadı başladı
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Elbistan'da çerezlik ay çekirdeği hasadı başladı

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde binlerce dönüm alanda ekimi yapılan yerli çerezlik ay çekirdeğinin hasadı, yeni gümrük düzenlemesi nedeniyle fiyatların belirsizliğine bağlı olarak buruk başladı.

Elbistan'da çerezlik ay çekirdeği hasadı başladı
19.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:32

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde binlerce dönüm alanda ekimi yapılan yerli çerezlik ay çekirdeğinin hasadı, yeni gümrük düzenlemesi nedeniyle fiyatların belirsizliğine bağlı olarak buruk başladı.

Türkiye'nin 4.büyük ovası olan Elbistan Ovası'nda ekildiği uzun yıllar boyunca yüksek getirisinden dolayı 'beyaz altın' olarak nitelendirilen yerli çerezlik ay çekirdeğinin hasadı başladı. Çiftçiler, 5 ay önce ektikleri ve bin bir emekle büyüttükleri ay çekirdeğini, Türkiye'nin 4 bir yanına göndermek için tarlada hummalı bir çalışmanın içerisine girdi. Tarlalarda işçiler tarafından kesimi yapılan ay çekirdeği, daha sonra patozdan geçilerek tanelerine ayrılıyor. Kurutma aşamasından sonra elenen ay çekirdeği, satışa hazır hale geliyor.

Hasada başlayan çiftçiler, verimden memnun olduklarını dile getirseler de; özellikle ithal ay çekirdeğine yönelik gümrük düzenlemesinin yerli ay çekirdeği üreticisini de etkilemesinden yakınıyorlar.

Bir yandan üniversite okuduğunu tatil dönemlerinde de ailesiyle birlikte çiftçilik yaptığını belirten Veysel Otlutepe, gümrük düzenlemesinin piyasada belirsizliğe neden olduğunu anlattı.

Ay çekirdeği yetiştiriciliğinin zorluğunu, 'Ellerimdeki nasırları görseniz; kalem tuttuğuma inanmazsınız' şeklinde dile getiren Otlutepe, Beyaz çekirdek hasadına başladık. Bu hasadı yapmak için yaklaşık 6 aydan beri çalışıyoruz. Ben üniversite öğrencisiyim. Şuan amcama yardım etmek için çalışıyorum. Bu tarlayı bitirdikten sonra kendi tarlamıza gideceğiz. Gümrük düzenlemesi yapıldı. Bu bizleri çok üzdü. Çiftçi, emek veriyor, alın teri döküyor. Ellerimdeki nasırları görseniz; kalemi tuttuğuna inanmazsınız. Ben yaklaşık 16 yıldır kalem tutuyorum ve tarlada çalışıyorum" dedi.

Ülkedeki yerli ay çekirdeği üretiminin yeterli olduğunu ifade eden Otlutepe, "Bizim bunca emeğimize rağmen çekirdek fiyatlarında düşüş var. Bunun en büyük sebebi de gümrük vergilerinin düşürülmesi. Bizim çekirdeğimiz yetersizmiş gibi dışarıdan çekirdek ithal etmek yanlış bir uygulama. Daha hasadına başlamadan bu düzenlemenin yapılmasını yanlış olarak görüyoruz. Devlet büyüklerimizden bu konuda bizleri sevindirecek, alın terimizin karşılığını almamızı sağlayacak adımlar atmalarını istiyoruz. Biz buradan ekmeğimizi kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Önat ise, yerli çerezlik ay çekirdeğine 'beyaz altın' dendiğini söyledi.

Çiftçilerin yaşadığı hayal kırıklığını ortadan kaldırmak için devlet desteğinin artırılmasını isteyen Önat, "Zor şartlar altında yerli üretimimize devam ediyoruz. Tam üretime başladık. Ancak şuanda belirgin bir fiyat yok. Çin'den gelen siyah ay çekirdeğinin fiyatındaki belirsizlik yerli ay çekirdeğine de yansıdı. Esnaflarımız ürün almıyor. Tüm yetkililerimizden bizlere destek olmasını bekliyoruz. Yerli üretim olan beyaz ay çekirdeğine devletimizden daha çok destek vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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