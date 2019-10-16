Elbistan'da "81 ilde şanlı bayrağım" projesi

16.10.2019 16:40

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "81 ilde şanlı bayrağım" projesi kapsamında, Azerbaycan'da öğrenciler tarafından yöresel ürünler kullanılarak yapılan bayrakların sergisi açıldı.

Elbistan Gençlik Merkezi'nde açılan sergide, yöresel ürünlerle yapılan bayraklar ilgiyle incelendi.

Açılış programında konuşan Kaymakam Özkan Demir, milli hassasiyetlerin yüksek olduğu bir dönemde açılan serginin anlam yüklü olduğunu söyledi.

Kahraman Türk ordusunun içinde bulunduğumuz günlerde çok zorlu harekatı başarı ile icra ettiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti.

"Ülkemizi çevreleyen kumpasa karşı çok başarılı bir harekatı kahramanca yürütüyoruz. Milletimizin vatan ve millet sevgisi çok yüksektir. Bizi diğer milletlerden ayıran en önemli fark budur. Vatan, millet, bayrak sevgisi çok üst düzeydedir. Belki bizden en çok çekindikleri nokta bu nokta. Çok güzel ve anlamlı bir sergi. Azerbaycan'dan okullarımızın hazırladığı gerçekten manevi milli duygularımızı yücelten bir sergi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol tarafından sergi gezildi.

Kaynak: AA