Elbistan'da 60 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 60 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 60 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını söyledi.

Elbistan Belediyesi ilçe merkezindeki ulaşım ağına bisiklet yolunu da dahil etti. Yolun her iki tarafında inşa edilen bisiklet yolları standartlara uygun bir şekilde yapılıyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptığı açıklamada, şehirde daha ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bisiklet yolunu toplu taşıma ağına entegre ederek şehrin bir ucundan diğer ucuna bisikletle gidilebilir hale getireceklerine dikkati çeken Gürbüz, şunları kaydetti:

"Şehrimizde 60 kilometrelik kent merkezi ulaşım ana arteri mevcut. Dolayısıyla biz şu anda 60 kilometrenin tamamında bisiklet yollarımızı yaptık. İlk etapta ilçe merkezimizde 85 kilometrelik bisiklet yolu planlıyoruz. Bununla beraber kentte daha sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi, bisiklet kullanımının özendirilmesi amacıyla bisiklet istasyonları kuruyoruz. Kentin hava güvenliğini ve temizliğini sağlamak adına bisiklet kullanılması bizim için çok daha önemli. Özellikle de Kovid-19 ile mücadelede biliyorsunuz en güvenli ulaşım aracının bisiklet olarak gözüküyor. Bu sürecinde daha sağlıklı atlatılabilmesi adına da bunu önemsiyoruz."

Kaynak: AA