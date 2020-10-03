Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor
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Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor

03.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:39

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarlalara ekilen şeker pancarının hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarlalara ekilen şeker pancarının hasadına başlandı.

İlçede ekili arazilerdeki en önemli tarım ürünleri arasında yer alan şeker pancarı, hasat edilerek fabrikalara gönderiliyor.

Modern makinelerin kullanılmaya başlandığı bölgede, bazı çiftçiler geleneksel yöntemleri tercih ediyor.

Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, bu sezon, 400 bin ton pancar işleyerek, 50 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Şekerin zahmetli ve uzun bir yolculuğunun olduğuna değinen Mutlu, şöyle konuştu:

"Bu sene fabrikaya yatırım yaparak üretim kapasitesini yüzde 30 artırdık ve günlük 4 bin ila 5 bin ton işleme kapasitesine çıktık. Fabrika olarak kolaylık sağlamak için söküm ve yükleme makinesi alıp çiftçimizin hizmetine sunduk. Çiftçinin tarladan 60 günde yapmış olduğu üretimi, bir gün içinde yapmaya başladık. Bu da çiftçimize büyük bir kolaylık sağladı. Ülkemizin ihtiyacı olan şekeri karşılamak için, çiftçimizle birlikte pancar üretimine devam etmek için gerekli her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz."

Bölge çiftçileri ise bu yıl pancar üretiminin verimli olduğunu belirtti.

Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor
Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor
Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor
Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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