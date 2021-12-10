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Elbistan'da 2 torbacı tutuklandı

Elbistan'da 2 torbacı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik narkotik ekiplerinin yaptığı çalışma yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik narkotik ekiplerinin yaptığı çalışma yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yaptığı çalışmada İ.A. ve Y.A. adlı 2 şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların üst aramasını yapan görevliler, 0.59 gram metamfetamin maddesi, 2.03 gram plaka esrar maddesi ve uyuşturucu tartmakta kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlamasıyla Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 2 şüpheli de tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

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