Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından ilçedeki taciz iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması
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Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından ilçedeki taciz iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından ilçedeki taciz iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kız çocuğunun taciz edildiği iddialarıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kız çocuğunun taciz edildiği iddialarıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, "bir kız çocuğunun tacize uğradığına" yönelik çıkan haberler üzerine basın açıklaması yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımızca öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayın şüphelisi 28 Nisan tarihinde gözaltına alınmıştır. Suç mağdurunun yaşının küçük olması sebebiyle uzmanlar eşliğinde beyanının alınabilmesi amacıyla Kahramanmaraş Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınması işlemlerine devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca suça yönelik delillerin eksiksiz bir şekilde toplanması konusunda Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir. Olayla ilgili soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir."???

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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