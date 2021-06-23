Elbistan Besi OSB'de altyapı çalışmaları

Kahramanmaraş'ta kurulum çalışmaları devam eden Elbistan Besi OSB, yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta kurulum çalışmaları devam eden Elbistan Besi OSB, yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Pınarbaşı Mükrime Hatun Tesisinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Besi OSB Yönetim Kurulu ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tarıma dayalı OSB'nin kurulumunun tamamlanmasıyla yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Besi OSB'de imar planı sürecinin devam ettiğini anlatan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Ayrıca yaklaşık 130 Megawatt'lık yenilenebilir enerji kaynağıyla Türkiye'nin en iddialı OSB'lerinden bir tanesini Elbistan'da kuruyoruz. Elbistan'da yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli istihdam yatırımının temelleri atılmış ve hızla 2022 yılının ilk 6 aylık sürecinde yatırım yapılabilecek hale gelecek bir OSB planlanıyor ve her türlü teknik altyapı hazırlanıyor. Elbistan kendi enerjisini üreten, ayaklarının üzerinde duran ve kalkınan bir kent olarak bölgesinde rekabet gücü yüksek potansiyeliyle ortaya çıkan bir kent olacak. Tarım ve hayvancılık Elbistan'da çok iddialı olacak. Çünkü çok iddialı bir OSB yakında hayata geçecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Kaymakamlığından ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk