Elbistan Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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Elbistan Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Elbistan Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Can Kulağı Platformu üzerinden başlatılan sosyal yardım çalışmaları kapsamında ramazan ayı boyunca yaklaşık 3 milyon liralık gıda yardımında bulunacaklarını belirtti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Can Kulağı Platformu üzerinden başlatılan sosyal yardım çalışmaları kapsamında ramazan ayı boyunca yaklaşık 3 milyon liralık gıda yardımında bulunacaklarını belirtti.

Can Kulağı Platformu üyeleri ile ilçede ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtan Gürbüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağladıkları imkanlarla hazırlanan yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürdüklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım edebilmek için ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla el ele verdiklerini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaklaşık 3 milyon liralık bir bütçe ile bu faaliyeti gerçekleştirmiştik. Bu sene de inşallah buna yakın bir bütçeyi yine kullanmak istiyoruz. Ramazan ayını salgının etkisinde geçiren vatandaşlarımızın ekonomik olarak daha da rahat geçirmeleri için Kovid-19'un sıkıntılarını biraz olsun hafifletebilmek için bu çalışmayı yapıyoruz. Can Kulağı Platformu'na destek olan tüm sivil toplum örgütlerine, gurbetçi vatandaşlarımıza, yurt içi ve yurt dışı derneklerimize teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik adına yapılmış olan bu çalışmaları önemsediğimi ifade etmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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