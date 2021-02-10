Elbistan Belediyesinde işçilere yüzde 35 ile yüzde 75 arasında zam yapıldı

Elbistan Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu Kahramanmaraş İl Temsilciliği arasında, belediyedeki işçilere yüzde 35 ile yüzde 75 arasında zammı içeren ek protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Hak-İş Konfederasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ömer Çınar'ın imzaladığı ek protokol uyarınca en düşük işçi maaşının 5 bin 8, en yüksek ise 6 bin 360 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Gürbüz, daha sonra gazetecilere, verilen zammın Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin oranlarından yüksek olduğunu söyledi.

Belediyenin bütün imkanlarını kullanarak, büroda çalışanlar ile sahada çalışanların ayrı ayrı değerlendirilerek zam oranının belirlendiğini aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Gururla söylüyorum arkadaşlar Türkiye'nin en yüksek rakamını açıklayacağız. İzmir'in Bornova ilçesinde zannediyorum 5 bin 860 lira rakam açıklandı. Şimdi buradan ben İzmir'e sesleniyorum, bizimki 6 bin 360 lira olacak inşallah. Bunu yaparken tabi ki arkadaşlar bir gruplandırma yaptık. Büroda çalışan arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz zam ile arazide çalışan arkadaşlarımız bir değil. Uzman ve usta olan arkadaşlarımıza yaptığımız zamlar bir değil. Haliyle bütün çalışanlarımız farklı riskler alıyor, onları göz önünde bulundurmak zorundayım."

Çınar da Başkan Gürbüz'ün işçiler adına ciddi fedakarlıklar yaptığını belirterek, "Çalışan arkadaşlarımız adına bir ayrımcılık yapılmayarak eşit işe eşit ücret politikası benimsendi. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bu arada işçiler verilen zammı davul zurnayla kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk